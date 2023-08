Russia: Putin parla ai Brics ma non menziona Prigozhin

Johannesburg, 24 ago. (Adnkronos) - Vladimir Putin non ha fatto menzione dello schianto del jet privato in cui presumibilmente si trovava e avrebbe perso la vita il fondatore del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Nel breve collegamento video alla riunione dei Brics in corso a Johannesburg, il presid...

Johannesburg, 24 ago. (Adnkronos) – Vladimir Putin non ha fatto menzione dello schianto del jet privato in cui presumibilmente si trovava e avrebbe perso la vita il fondatore del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Nel breve collegamento video alla riunione dei Brics in corso a Johannesburg, il presidente Russo si è attenuto fedelmente al copione, parlando esclusivamente dell'espansione del gruppo Brics "per far sì che cresca la sua influenza nel mondo".