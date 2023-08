Russia, Putin: Prigozhin uomo di talento, con destino difficile

Milano, 25 ago. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha definito il leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, “un uomo di talento ma con un destino difficile”. “Conoscevo Prigozhin da molto tempo, dall’inizio degli anni ’90. Era un uomo dal destino difficile e ha commesso gravi errori nella vita… Era una persona di talento, un uomo d’affari di talento, ha lavorato non solo nel nostro paese, e ha lavorato ottenendo risultati, ma anche all’estero, in Africa in particolare”, ha detto Putin durante un un incontro con il leader filorusso dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin.

Quindi, il presidente russo ha detto che “i primi dati” emersi dalle indagini sull’incidente aereo avvenuto ieri nella regione di Tver “indicano che fossero presenti anche i dipendenti della compagnia Wagner”.

“Vorrei sottolineare che si tratta di persone che hanno dato un contributo importante alla nostra causa comune di lotta contro il regime neonazista in Ucraina”, ha detto Putin, aggiungendo che il paese “non dimenticherà” il contributo di Wagner alla lotta contro il nazismo.