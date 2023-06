Russia: Renzi, 'in Vigilanza lista ospiti pro Putin in Rai, sono stati pagati?'

Russia: Renzi, 'in Vigilanza lista ospiti pro Putin in Rai, sono stati p...

Roma, 26 giu (Adnkronos) – "Il fatto che Giorgia Meloni non sia stata chiamata dalla Casa Bianca è molto grave, non per ragioni di protocollo ma di politica. Nel frattempo chiederemo in Vigilanza di sapere se chi va in TV a difendere Putin (i personaggi alla Orsini/Travaglio insomma) sono mai stati pagati da Carta Bianca e dalle altre trasmissioni del servizio pubblico. Se l’invasore deve essere difeso dagli invasati, va bene, ma non con i nostri soldi". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.