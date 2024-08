Russia: rilasciato Krasikov, parenti vittima 'devastati' dopo rilascio anticipato

Berlino, 2 ago. (Adnkronos/Dpa) - Il rilascio anticipato in Germania del killer russo Vadim Krasikov nell'ambito dell'accordo per uno scambio di prigionieri è "una notizia devastante" per i parenti della vittima. Attraverso il loro avvocato Inga Schulz a Berlino, i parenti...

Berlino, 2 ago. (Adnkronos/Dpa) – Il rilascio anticipato in Germania del killer russo Vadim Krasikov nell'ambito dell'accordo per uno scambio di prigionieri è "una notizia devastante" per i parenti della vittima. Attraverso il loro avvocato Inga Schulz a Berlino, i parenti hanno detto alla Dpa: "Da un lato siamo lieti che la vita di qualcuno sia stata salvata. Ma allo stesso tempo, siamo molto delusi dal fatto che non sembri esserci alcuna legge nel mondo, anche nei paesi in cui la legge è la massima autorità".

Krasikov è stato rilasciato ieri nell'ambito di un maxi scambio di prigionieri tra Russia, Bielorussia e diversi Paesi occidentali. Stava scontando l’ergastolo per aver ucciso Zelimkhan Khangoshvili, un ceceno con cittadinanza georgiana, in pieno giorno in un parco nel centro di Berlino nel 2019, su ordine delle autorità statali russe.

La vittima aveva cercato protezione in Germania. Aveva guidato una milizia durante la seconda guerra cecena contro la Russia. Le autorità di Mosca lo avevano definito un terrorista, ritenendolo responsabile di numerose vittime tra le forze di sicurezza russe.