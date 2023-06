Il Washington post ne è sicuro e lo scrive in prima pagina: “La Cia e Putin erano a conoscenza che Yevgeny Prigozhin avrebbe dato inizio alla rivolta dei mercenari della Wagner“. Joe Biden, secondo quanto scrivono dagli USA, sapeva tutto almeno da metà Giugno, ma perché Vladimir Putin non è intervenuto prima?

Russia, abortita la rivolta Wagner: “La Cia e Putin sapevano tutto in anticipo”

La rivolta della Wagner si è chiusa con un nulla di fatto, ma la Russia ha mostrato veramente, forse per la prima volta negli ultimi mesi, il suo lato più debole. I mercenari erano riusciti a prendere possesso dell’area di Rostov e sembravano pronti a marciare su Mosca, ma ad un tratto si sono fermati per un accordo con il Cremlino. Da quel momento, del leader della Wagner Yevgeny Prigozhin non si è saputo più nulla. Alcune informazioni che arrivano da oltreoceano, però, mettono in luce l’indiscrezione secondo cui l’intelligence USA e il presidente Biden fossero già a conoscenza qualche giorno fa di quanto sarebbe capitato in Russia. Ma non solo, anche Vladimir Putin aveva scoperto le intenzioni dei mercenari della Wagner.

Perché Vladimir Putin non è intervenuto a fermare la ribellione

Che la Cia e Biden sapessero tutto è una notizia che non solo è stata lanciata da Wp, ma che ha trovato conferma anche su altre importanti testate americane e internazionali, mentre sul ruolo di Putin c’è maggiore incertezza. Non si sa, al momento, se davvero Putin avesse scoperto quanto stava per accadere nel suo Paese, ma se così fosse davvero non si spiega perché non abbia provato ad abortire il tentativo di ribellione sin dall’inizio.