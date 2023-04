Russia sanziona Wikipedia per la settima volta

Mosca, 27 apr. (Adnkronos/Dpa) - Nuova sanzione in Russia, la settima quest'anno, contro Wikipedia. La piattaforma di conoscenza condivisa dovrà versare l'equivalente di 22.300 euro (due milioni di rubli) per non aver rimosso informazioni che Mosca proibisce, secondo quanto ha stabi...