Russia, Shoigu mostrato in tv durante l’addestramento dei soldati

Milano, 11 ott. (askanews) – Il ministro della Difesa Sergei Shoigu è stato mostrato dalla tv di stato russa mentre visita un campo di addestramento nel distretto militare occidentale della Russia. Ha chiesto “addestramenti notturni” mentre ha verificato la prontezza al combattimento dei cittadini chiamati dalle regioni russe per la mobilitazione per la guerra in Ucraina, nel distretto militare occidentale.

Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha ammesso che con la militazione ci sono stati vari “problemi”.