Russia, si risveglia il vulcano Ebeko: colonna di cenere di 2 km

Il vulcano Ebeko, nelle Isole Curili, in Russia, nelle scorse ore si è risvegliato e ha generato 2 colonne di cenere, con un’altezza da 1,5 a 2 km. La città di Severo-Kurilsk è la più vicina al vulcano, ma non ha avvertito l’emissione. La situazione sembra essere sotto controllo e le autorità hanno confermato che non vi è alcun rischio per la popolazione.

Il vulcano Ebeko si trova sull’isola Paramushir. L’ultima volta che ha eruttato è stata lo scorso 6 febbraio, quando ha emesso densi sbuffi bianchi di fumo e cenere. Anche nell’agosto 2021 ha emesso una grandissima colonna di cenere, che aveva raggiunto un’altezza di quasi 4 km.