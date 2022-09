Russia, sparatoria a scuola Izhevsk: 14 morti tra cui bambini

Izhevsk (Russia), 26 set. (askanews) – È di almeno 14 morti, tra cui anche diversi bambini, e nove feriti, il bilancio di una sparatoria in una scuola di Izhevsk, nella Repubblica dell’Udmurtia, in Russia. La tragedia si è verificata in una scuola del centro città non lontana dalla sede dell’amministrazione cittadina, che conta 982 studenti e 80 insegnanti.

Un uomo, per cause ancora da chiarire, ha aperto il fuoco e si è poi suicidato, secondo il servizio stampa del ministero dell’Interno russo.

Tra le vittime anche due insegnanti e due guardie di sicurezza.