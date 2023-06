Russia: "Sventata la grande offensiva ucraina". Kiev non conferma

Kiev, 5 giu. (askanews) – Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver sventato “una grande offensiva ucraina” e di aver ucciso 250 uomini delle truppe nemiche, mostrando un video in cui si vedono mezzi blindati ucraini che starebbero subendo una pesante offensiva russa. Non c’è però nessuna conferma da parte di Kiev.

“Il nemico ha lanciato un’offensiva su vasta scala in cinque settori del fronte in direzione della regione meridionale del Donestk, ma non ha raggiunto il suo obiettivo”, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo in un comunicato diffuso su Telegram, senza specificare il luogo esatto della battaglia.

Volodymyr Zelensky aveva annunciato che Kiev è pronta a muoversi per liberare i propri territori, dopo aver tenuto in scacco le forze russe, soprattutto a Bakhmut: “Siamo pronti all’offensiva di primavera, non possiamo attendere oltre, anche se avremmo voluto ricevere più armi dall’Occidente prima della partenza”.

Kiev dall’inizio dell’anno è anche riuscita a portare la guerra oltre confine, nella regione di Belgorod, per questo Mosca sta evacuando migliaia di persone, tra cui almeno 600 bambini, ed a Belgorod potrebbero presto sbarcare gli uomini della Wagner usciti da Bakhmut.