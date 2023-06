Russia, Tajani: contrasti in sistema militare, c'è malcontento

Rapallo, 24 giu. (askanews) – “Non è stato convocato un vertice Nato, poi non bisogna interferire nelle vicende interne russe”, ma “l’analisi politica è chiara: ci sono delle crepe all’interno del sistema militare russo, ci sono divisioni e contrasti”. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del convegno dei Giovani di Confindustria in corso a Rapallo (Genova). “Il fatto che non sia stata una guerra lampo ha dimostrato tutte le carenze delle forze armate russe e questo ha provocato malcontento nelle truppe di Wagner”, ha aggiunto. Il capo della diplomazia italiano ha chiosato dicendo che questa “è la dimostrazione di un fronte che non è così coeso come si vuole far credere”.

Per Tajani, “speriamo che la guerra finisca il prima possibile, c’è stata un’accelerazione, non sappiamo cosa accadrà ma la pace significa indipendenza del territorio ucraino”.