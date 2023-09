Russia: Tajani, 'Kim in Russia? Putin si rivolge al peggior interlocutore possibile'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Putin cerca alleati e sostegno, anche militare, e si rivolge al peggior interlocutore possibile, che non rinuncia al nucleare e che ha un atteggiamento aggressivo nell’indopacifico, che è condannato per i suoi continui lanci di missili. Tutto questo non...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Putin cerca alleati e sostegno, anche militare, e si rivolge al peggior interlocutore possibile, che non rinuncia al nucleare e che ha un atteggiamento aggressivo nell’indopacifico, che è condannato per i suoi continui lanci di missili. Tutto questo non fa ben sperare". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a ‘Non stop news’ su Rtl 102,5, commentando il viaggio del leader nordcoreano Kim Jong Un in Russia, dove incontrerà il presidente Vladimir Putin.

"La Russia è sempre più isolata – ha aggiunto – e tenta di uscire dal suo isolamento cercando consensi e puntando sul malcontento degli altri paesi del mondo, come i Brics. Ma tutto questo consenso no lo vedo, la stessa Cina è preoccupata".