Erano circa le ore 4 di notte (ora italiana) tra il 2 e 3 aprile, quando nella penisola del Kamchatka, in Russia, si sono avvertite due violente scosse di terremoto. Le scosse, secondo le prime informazioni che arrivano, sono state superficiali e sono state percepite indistintamente dalla popolazione.

Russia, violenta scossa di terremoto nella penisola del Kamchatka

La zona della Russia ad essere colpita dal terremoto è stata la penisola del Kamchatka, riconosciuta come una delle aree più attive dal punto di vista sismico dell’intero Paese. Si è trattato di due scosse di magnitudo 6.9, secondo quanto riferito dal Servizio geofisico dell’Accademia delle scienze russa.

La reazione della popolazione russa

Qualcuno tra i testimoni ha raccontato di aver sentito: “Due forti scosse di fila.” Per quanto il terremoto sia stato relativamente poco violento rispetto alle scosse che spesso si sentono in quella zona della Russia, si è creato un forte panico tra la popolazione. Il sisma ha avuto un epicentro piuttosto superficiale e, quindi, soprattutto la prima scossa è stata sentita in maniera indistinta dai russi. Tantissime persone si sono riversate tra le strade e si sono verificate scene di panico. Al momento non risultano esserci morti nè feriti.