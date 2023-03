Il Ministero della Difesa di Mosca, come riportato dai media internazionali, ha reso noto che la Russia ha effettuato un test di missili antinave nel Mar del Giappone.

Russia testa missili antinave Moskit nel Mar del Giappone

La Russia ha effettuato un test di missili antinave nel Mar del Giappone. Il Ministero della Difesa di Mosca ha spiegato che due attività navali hanno lanciato un attacco missilistico simulato contro una finta nave da guerra nemica a circa 100 chilometri di distanza. L’obiettivo è stato colpito con successo da due missili da crociera Moskit, missile da crociera antinave supersonico con capacità di testata convenzionale e nucleare.

Nella serata di ieri, a Kiev, si sono verificati incendi ed esplosioni a causa di un attacco di droni russi, come reso noto dalle autorità locali. L’amministrazione militare dell’oblast della capitale ucraina ha comunicato di aver abbattuto tutti i velivoli senza pilota usati dalle forze di Mosca per l’attacco. I vigili del fuoco sono intervenuti nei distretti di Sviatoshynskyi e Obolonskyi, a Kiev. Fortunatamente on si segnalano vittime o feriti, come dichiarato dal sindaco Vitalii Klitschko.

Russia: “Abbiamo armi in grado di distruggere qualsiasi nemico”

L’Ucraina ha ricevuto i primi tank britannici Challenger e la Germania ha inviato 18 carri armati Leopard. Mosca ha annunciato che procederà con il dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia, minacciando gli Usa. “Abbiamo armi in grado di distruggere qualsiasi nemico” ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza russo Patrushev. Le forze russe hanno rapito un totale di 4.390 bambini ucraini orfani, con un solo genitore o privi di cure parentali. Lo ha comunicato Irina Vereshchuk, ministra ucraina per la Reintegrazione dei territori occupati. Il governo di Kiev sta raccogliendo le prove dei rapimenti e delle deportazioni illegali per sottoporle alla Corte penale internazionale (Cpi).