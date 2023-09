Russia: tribunale Mosca respinge ricorso in appello di Navalny

Russia: tribunale Mosca respinge ricorso in appello di Navalny

Mosca, 26 set. (Adnkronos) - Il tribunale di Mosca ha respinto il ricorso in appello di Alexei Navalny contro la pena detentiva di 19 anni decisa il 4 agosto in aggiunta alla pena già esistente. Il leader dell'opposizione russa è stato condannato per sei accuse relative a presunte...