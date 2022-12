Russia: trovate morte quasi 700 foche del Caspio in via di estinzione

Mosca, 3 dic.

(Adnkronos/Dpa) – Centinaia di foche del Caspio morte sono state ritrovate sulla costa russa del Mar Caspio. Ancora sconosciuta la causa del decesso dei quasi 700 mammiferi trovati a Makhachkala, la capitale costiera della repubblica del Daghestan nel Caucaso settentrionale.

La foca del Caspio è stata classificata come specie in via di estinzione dall'Unione internazionale per la conservazione della natura nel 2008. La loro popolazione è diminuita di circa il 90% durante il secolo scorso, in gran parte a causa dell'inquinamento dovuto all'estrazione e alla raffinazione del petrolio.

Le foche sono spesso vittime di fuoriuscite di petrolio, bracconaggio e pesca eccessiva.