Russia: vasto incendio a Dzerzhinsky, fuori Mosca

Milano, 12 mag. (askanews) – Incendio a Dzerzhinsky vicino a Mosca: stanno bruciando pneumatici su un’area aperta di 1,5mila metri quadrati, secondo quanto affermato dai servizi di emergenza. Secondo Ria Novosti due elicotteri antincendio si sono levati in volo per spegnere le fiamme. Una colonna di fumo e fuoco viene mostrata in alcuni video apparsi sui social.

Secondo alcune fonti, vicino c’è un magazzino e un’impresa che noleggia attrezzature speciali. Nelle vicinanze si trova una centrale termica.

Il fumo nero è visibile da varie zone del sud di Mosca. Non è la prima volta che si verifica un incendio in questo luogo dallo scoppio della guerra in Ucraina. Un altro misterioso incendio è scoppiato nella zona industriale russa a maggio 2022.