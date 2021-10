Russia, violenta esplosione e fiamme in un edificio residenziale a Baltiysk

In Russia, una violenta esplosione ha dato origine a un incendio che ha distrutto un edificio residenziale di cinque piani a Baltiysk.

Molte persone, tra le quali figurano numerosi bambini, sono state tratte in salvo dai soccorritori e dai vigili del fuoco giunti sul posto.

Il drammatico evento si è consumato nella serata di lunedì 25 ottobre nella città di Baltiysk, nell’oblast’ di Kaliningrad.

Il ministero regionale delle emergenze russo ha diramato un comunicato spiegando che l’esplosione è stata provocata da una “miscela di aria-gas” rilevata all’interno di un appartamento al primo piano dell’edificio danneggiato.

La deflagrazione, poi, ha distrutto i piani più alti dell’edificio, raggiunti rapidamente dalle fiamme.

In seguito all’esplosione, è stato allestito un centro di alloggio temporaneo destinato alle persone evacuate dall’edificio.

Per quanto riguarda l’esplosione registrata nell’edificio residenziale di Baltiysk, sono stati postati sui social alcuni videoche mostrano il salvataggio di alcuni bambini dall’edificio in fiamme, dopo l’esplosione.

Nelle immagini, si vedono anche molte persone che saltano o vengono gettate dalle finestre della struttura.

Le esplosioni di gas sono relativamente comuni in Russia a causa dell’invecchiamento delle infrastrutture e delle scarse norme di sicurezza esistenti nel Paese.

A settembre, un’esplosione di gas in un edificio residenziale a Noginsk ha ucciso sette persone e ne ha ferite altre diciassette.

Gas Explosion & Blaze rips through five-story residential building in Russia's Baltiysk (Kaliningrad)

Children are being rescued from the burning building after an explosion on the first floor, with footage showing people jumping and being thrown from the windows. pic.twitter.com/i4Eib9xgZq

