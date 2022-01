Russia, Yulia racconta: “Il mio gatto è così grande che tutti pensano sia un cane, continua a crescere”

La curiosa storia di Kefir, il gatto enorme che vive in Russia e viene confuso per un cane

La storia di Yulia Minina e del suo gatto è abbastanza singolare. Immaginate di adottare un cucciolo e aspettarvi che il vostro piccolo felino cresca, ma non a livelli quasi umani. Ecco, a Yulia, è successo proprio questo: il suo gatto è cresciuto fino a raggiungere quasi dimensioni umane.

In Russia un gatto cresce quasi quanto un uomo

Questa storia viene dalla Russia e Yulia, come tutte le persone che adottano un animale domestico, voleva semplicemente un gatto, non un felino che sembrerebbe quasi un leone dal pelo bianco. Ciò nonostante, Yulia vuole molto bene al suo grande gatto e non gli fa mancare le cure e l’affetto necessari.

Kefir, l’enorme gatto della Russia: il suo comportamento

Kefir, questo il nome del gatto, pesa 12,5kg e sembra che crescerà ancora di più. La razza a cui appartiene è il Maine Coon. Kefir che spesso viene erroneamente confuso per un cane viste le sue dimensioni ed il suo pelo. Kefir è stato adottato da Yulia quando era un cucciolo e mai avrebbe pensato che potesse cresce così tanto. Ovviamente, oltre alle dimensioni, Kefir è diverso anche nel comportamento. Il gatto, infatti, è quasi più intelligente della norma ed è molto educato ed affettuoso.

Yulia ha raccontato anche che spesso Kefir vuole farsi prendere in braccio. Questa sua abitudine, finchè era un cucciolo, era anche piacevole, ma, adesso che è cresciuto e crescerà ancora, sarà tutto un po’ più complicato.

Kefir, l’enorme gatto della Russia: come si comporta con gli estranei

Quando Kefir si rapporta con altre persone è sempre molto dolce e si lascia accarezzare. Sebbene la gente possa essere intimidita dalle sue dimensioni, sono più le volte che invece è incuriosita.

Kefir è una vera e propria attrazione per gli estranei. Per gli amici, invece, è il solito gatto giocherellone. D’altronde, per quanto abbia quasi sembianze umane, si tratta comunque di un amico a quattro zampe.