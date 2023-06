Russia: Zanni-Campomenosi (Lega), 'anni di bugie contro Salvini, denunceremo responsabili'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Quanto rivelato oggi dal quotidiano 'La Verità' è a dir poco sconcertante, finalmente viene fatta luce sulla vergognosa campagna di fango portata avanti a livello politico e mediatico dalla sinistra sull’inesistente caso Metropol. Anni di bugie, invenzioni e illazioni, affiancati da un ingente spreco di risorse pubbliche, tempo ed energie per inseguire fantasmi russi e al solo fine di colpire Matteo Salvini e la Lega. Una caccia alle streghe in cui la sinistra ha coinvolto persino le istituzioni Ue, in primis il Parlamento europeo con la commissione speciale sulle ingerenze, strumentalizzate solo per attaccare la Lega, mentre sotto il loro naso c’era chi nascondeva sacchi di banconote dal Qatar". Lo affermano gli europarlamentari della Lega Marco Zanni (presidente gruppo Id) e Marco Campomenosi (capo delegazione Lega).

"Il tempo è galantuomo -aggiungono- e oggi i fatti danno ragione alla Lega. Ora chiediamo giustizia, a ogni livello, daremo battaglia per denunciare tutti i responsabili di questo scandalo senza precedenti che ha inquinato la democrazia in Italia ed Europa. Ci aspettiamo una ferma condanna da parte della politica; e chi in questi anni ha prestato il fianco a questa campagna disgustosa chieda scusa”.