Russiagate: Procura chiede processo per Mifsud ma uomo degli intrighi è irreperibile/Adnkronos (3)

(Adnkronos) – Il 13 nov 2019 Mifsud fece arrivare all'Adnkronos un audio con la sua voce: "Spero che farete conoscere le mie parole, per favore ascoltate i file allegati", un messaggio, inviato con un sistema di mail anonimo e criptato che ha sede in Svizzera, firmato JoMif, acronimo che sta, o dovrebbe stare, per Joseph Mifsud.

"Oggi è l'11 novembre 2019, io sono Joseph Mifsud, questa è la mia voce". Iniziava così l'audio in inglese fatto pervenire per e-mail, in due diversi file, nella quale una voce che sostiene essere quella di Joseph Mifsud, il professore al centro del Russiagate, rilascia una serie di dichiarazioni.

"Vorrei prima di tutto dire che non ho assolutamente nessun contatto con amici e familiari e che non ho avuto contatti con amici e familiari per diversi mesi.

Sono quasi due anni ormai che l'intera questione è esplosa ed è stata presentata ai media mondiali e sul palcoscenico mondiale come se avessi qualcosa a che fare con questioni riguardanti Paesi o avessi tentato di infiltrami, è assolutamente assurdo, in programmi, contatti o qualsiasi altra istituzione del mondo", affermava la voce. "Sono stato per tutta la vita un uomo di relazioni e questo è quello che so fare bene. Provo a mettere in contatto un gruppo con un altro (ma, ndr.) no e sottolineo no, nessuno in qualsiasi servizio, servizio segreto o di intelligence o nessuno di questo tipo.

Se ho avuto contatti con questi non sapevo che quella persona o questa persona aveva legami con qualsiasi istituzione. E questo è estremamente importante", diceva la voce nell'audio.

Sono trascorsi altri due anni, nel frattempo è scoppiata una pandemia mondiale, ma di Joseph Mifsud non c'è alcuna traccia. La Pocura di Agrigento continua a cercarlo, ma finora senza esito. L'udienza preliminare si terrà il 12 febbraio 2022 davanti al gip Francesco Provenzano.

Ma con ogni probabilità potrebbe saltare. Per problemi di notifica. Il 'fantasma' di Mifsud continua ad aleggiare ma resta imprendibile. (di Elvira Terranova)