Il mercato azionario russo ha subito un crollo significativo, registrando la sua peggior giornata in tre anni, in seguito alle dichiarazioni di un diplomatico di alto livello riguardanti il blocco dei progressi verso un possibile accordo di pace sulla guerra in Ucraina.

Mercoledì, l’Indice della Borsa di Mosca (MOEX), che monitora le principali aziende russe quotate, ha visto una flessione del 4,05%, chiudendo a 2.563,3 punti.

Questo rappresenta il valore più basso dal e la caduta più significativa dall.

Reazioni del mercato e performance delle aziende

Un notevole numero di aziende ha subito perdite considerevoli. Le azioni di Gazprom sono scese del 4,1%, mentre Sberbank ha registrato una flessione del 4,9%. Altre aziende come VTB e Rosneft hanno visto i loro titoli scendere rispettivamente del 4,7% e del 2,5%.

Impatto su altre società

Severstal e Aeroflot hanno subito un calo quasi del 5%, mentre aziende come Rostelecom, Inter RAO e Magnitogorsk Iron & Steel Works hanno registrato perdite superiori al 5%. La caduta più accentuata è stata quella di Mechel, che ha visto il proprio valore scendere del 6,7%.

Secondo Yaroslav Kabakov, direttore strategico di Finam, le tensioni geopolitiche continuano a influenzare negativamente gli investitori, creando un clima di incertezza nel mercato.

Il clima di vendite è aumentato dopo che il Vice Ministro degli Esteri Sergei Ryabkov ha affermato che il forte slancio verso un accordo, che era seguito all’incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump in Alaska, è stato sostanzialmente esaurito. Ryabkov ha dichiarato che la struttura delle relazioni tra Mosca e Washington sta collassando e che non ci sono segnali di un tentativo di ricostruire tali legami da parte degli Stati Uniti.

Posizione di Putin

Il giorno precedente, Putin ha comunicato ai funzionari militari che l’obiettivo rimane invariato: garantire il raggiungimento incondizionato di tutti gli obiettivi dell’operazione militare speciale. Questo ha contribuito a creare un ulteriore senso di pessimismo tra gli investitori.

Gli analisti di PSB Bank hanno osservato che dopo un periodo di aspettative ottimistiche e di crescita dei prezzi delle azioni, è emersa una nuova ondata di pessimismo.

Prospettive economiche e segnali di rallentamento

Negli ultimi cinque settimane, l’indice MOEX ha subito una costante discesa, con una perdita totale di oltre 22%, corrispondente a circa 1,3 trilioni di rubli (circa 15,9 miliardi di dollari) in capitalizzazione di mercato. Questa tendenza ha avuto inizio in febbraio, in coincidenza con la prima telefonata tra Putin e Trump dopo l’inaugurazione di Trump a gennaio.

Il CEO di Ivolga Capital, Andrei Khokhrin, ha avvertito che i prolungati ribassi nel mercato azionario possono essere indicativi di problemi economici più profondi. L’economia russa, che ha beneficiato negli ultimi anni di ingenti spese militari, sta ora mostrando segni di rallentamento. La crescita del PIL è quasi stagnata durante l’estate, espandendosi solo dello 0,4% su base annua nei mesi di luglio e agosto.

Settori in difficoltà

Le industrie civili hanno registrato un notevole calo della produzione, con una diminuzione del 9,1% nella produzione di abbigliamento, del 12,7% nei mobili, del 2,1% negli alimenti e dell’8,4% nei metalli, secondo Khokhrin.

Recentemente, la Banca Mondiale ha rivisto al ribasso le sue previsioni per l’economia russa, stimando una crescita dell’0,9% per il 2025, dello 0,8% per il 2026 e dell’1% per il 2027.