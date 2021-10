Ruta Mariana: pellegrinaggio dalla Madonna del Pilar a Saragozza

Roma, 19 ott. (askanews) – Il turismo religioso unisce alla devozione, cultura, arte, spiritualità, natura e raccoglimento, ottenendo il consenso di pellegrini e turisti. La Ruta Mariana è un percorso attraverso cinque santuari tra Spagna e Francia, un cammino di fede che vede la presenza, ogni anno, di 12 milioni di fedeli. Le cinque tappe formano un percorso di preghiera lungo 400 km, un’esperienza intima che spinge molti a tornare e ripetere, unica nel suo genere.

La Madonna del Pilar a Saragozza è molto venerata in tutta la Spagna. Migliaia sono i fedeli che arrivano da tutto il mondo per adorarla. Il santuario è luogo di maggior interesse della città e meta di pellegrinaggio e di profonda devozione, grazie ai molti miracoli che sono avvenuti nel corso dei secoli.

Il santuario de Torreciudad si erge in un paesaggio naturale incantevole. È molto conosciuto in Spagna, ed è inserito nell’elenco dei luoghi più visitati dei Pirenei aragonesi.

L’antico eremo custodisce l’effige sacra della Vergine di Torreciudad fin dal lontano XI secolo. Oggi questo luogo santo richiama nella piazza antistante molti pellegrini, soprattutto nella Giornata Mariana della famiglia.

Attraversando i Pirenei arriviamo a Lourdes, luogo di fede universale, ogni anno oltre 6milioni di pellegrini, provenienti da ogni parte del mondo arrivano per pregare e chiedere grazie, guarigioni e sollievo fisico e spirituale.

Sempre sui Pirenei a 1450 mt di altezza troviamo il santuario di Meritxell nel Principato di Andorra. Circondato da paesaggi di grande bellezza, è il simbolo e il faro del popolo andorrano. Il complesso formato dal nuovo e dal vecchio santuario invita alla contemplazione, alla preghiera e alla riflessione.

Infine, il santuario di Montserrat si trova immerso tra guglie e creste rocciose. Ogni anno sono oltre 2 milioni i visitatori che si recano in questo luogo unico e suggestivo, per venerare l’immagine della Madonna conosciuta come la “Moreneta”, conservata in questo antichissimo monastero.

Cinque sacre tappe che formano la Ruta Mariana, un cammino di fede che unisce arte cultura e spiritualità.