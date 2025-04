Rutelli: città in crisi, Italia si protagonista di una rivoluzione

Milano, 9 apr. (askanews) – “Il mondo sembra in mezzo a una rivoluzione di scontri, di concorrenze sempre più aspre. L’Europa è in difficoltà, anche perché negli anni passati ha messo troppe regole piuttosto che favorire la crescita di filiere industriali. Questo si riflette nella crisi di molte città, dell’abitare, della qualità urbana. Il convegno, la conferenza e le iniziative che stiamo preparando sono invece tutte messe in positivo: come far crescere filiere industriali, lavoro, utilizzare innovazione digitale e tecnologica anche per le infrastrutture contemporanee che servono all’Italia; come fare dell’industria, delle filiere legate a tutto ciò un punto di incontro con gli obiettivi della sostenibilità, dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Cosa vuol dire? Vuol dire che piove molto di più, che c’è molta più siccità, che ci sono fenomeni estremi, e paghiamo molto di più per riparare che per organizzare il territorio. L’Italia ha fatto grandi rivoluzioni in passato, vogliamo che sia protagonista della rivoluzione necessaria oggi”. Lo ha detto Francesco Rutelli, direttore di ‘Città nel Futuro 2030/2050’, conferenza promossa da Ance – Associazione Nazionale Costruttori Edili- che si terrà dal 7 al 9 ottobre 2025 a Roma alla Camera dei Deputati ed al MAXXI e che coinvolgerà tutte le principali istituzioni europee e italiane.