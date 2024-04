Rutelli: ogni euro investito nel cinema produce moltiplicatore 3,5

Roma, 4 apr. (askanews) – “L’importante è che sia chiaro a tutti che il cinema è un settore industriale, è diverso da altri mondi della cultura che doverosamente ricevono contributi per la loro funzione sociale, culturale, identitaria e di sviluppo delle idee; il cinema è un comparto industriale decisivo per il turismo nei territori per creare posti di lavoro e far crescere il Pil del Paese. Il cinema non va associato alla visione di un sussidio economico; quando creammo il tax credit la logica era questa. Abbiamo documentato che ogni euro investito nel cinema produce un moltiplicatore 3,5 a beneficio del Paese”.

Lo ha dichiarato il presidente di Anica Francesco Rutelli in Senato, a margine della presentazione degli Stati Generali del Cinema in Sicilia.

“Quindi sono contento che oggi ci sia stata una concorde valutazione di tutte le istituzioni e della Regione Sicilia che ha messo questi temi al centro” ha aggiunto.