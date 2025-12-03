Rutte: armi all'Ucraina? Impegni per un valore di 4 miliardi

Bruxelles, 3 dic. (askanews) –

Due terzi degli stati membri della NATO si sono impegnati a fornire armi all’Ucraina attraverso la cosiddetta Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), che ha ricevuto finora impegni per un valore di 4 miliardi di dollari. Lo ha detto il segretario generale dell’alleanza Mark Rutte. “Abbiamo saputo che anche Australia e Nuova Zelanda contribuiranno al PURL, diventando i primi partner della NATO a farlo.

Questo significa che alleati e partner hanno già impegnato oltre 4 miliardi di dollari”, ha dichiarato Rutte ai giornalisti mercoledì a Bruxelles, senza tralasciare di sottolineare il comportamento sempre più sconsiderato nei confronti della Nato da parte di Mosca. E tale atteggiamento richiede maggiore vigilanza. Oltre che risposte determinate.

Non solo. Secondo Rutte mentre i negoziati procedono, la Nato non può venire meno al suo impegno con Kiev.

C’è poi la legittima aspirazione ucraina relativa all’Alleanza, avversata da Mosca. Il Cremlino ha dichiarato che “la questione chiave” della partecipazione di Kiev alla NATO era stata sollevata durante i colloqui a Mosca tra il presidente Vladimir Putin e l’inviato statunitense Steve Witkoff questa settimana.

Sempre oggi Rutte ha anche notato che l’unica persona al mondo che è stata in grado di sbloccare la situazione di stallo sulla guerra in Ucraina è stato il presidente Usa Donald Trump. “Ci stiamo coordinando strettamente con gli Stati Uniti d’America e, naturalmente, anche con gli altri alleati della Nato” ha detto il segretario generale.