Rutte: dopo accordo di pace Putin non possa più attaccare l'Ucraina

Roma, 18 dic. (askanews) – “Dopo un accordo di pace, se non attraverso la Nato – e la Nato per ragioni pratiche non può ora – come possiamo impedire un ulteriore attacco da parte dei russi sull’Ucraina? Putin deve sapere che, dopo un accordo di pace, se tenterà di attaccare di nuovo l’Ucraina, la reazione sarà devastante.

Ed è esattamente così che stiamo progettando queste garanzie di sicurezza”. Così il segretario generale della Nato, Mark Rutte dalla Polonia, dove ha un intenso programma che ha visto anche un incontro con il presidente Karol Nawrocki, e con il vice primo ministro e ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, e il segretario alla Difesa del Regno Unito, John Healey.

Secondo Rutte le garanzie di sicurezza, così come sono attualmente concepite, “hanno tre livelli”. Il primo livello sono le forze armate ucraine. Poi quella che la Coalizione dei Volenterosi, sotto la guida di Regno Unito e Francia, ha progettato negli ultimi due mesi. E infine gli Stati Uniti: “e questo è il terzo elemento, hanno dichiarato ad agosto di volere che gli Stati Uniti facciano parte di queste garanzie di sicurezza. E al momento sono in corso discussioni su cosa ciò significherebbe esattamente e come dovrebbe essere strutturato questo pacchetto collettivo di garanzie di sicurezza”, ha detto Rutte, che ha anche sottolineato che al vertice di Washington DC dell’anno scorso, nel 2024, gli alleati hanno concordato il percorso irreversibile dell’Ucraina nella Nato. E sebbene Kiev non abbia fatto marcia indietro rispetto al suo obiettivo di aderire all’alleanza militare, c’è un grosso ostacolo: “C’è un elemento pratico, e l’elemento pratico è che, mentre parliamo, un paio di alleati stanno dicendo che non daranno il loro consenso e quindi non accetteranno l’unanimità per l’ingresso dell’Ucraina nella NATO. Paesi come l’Ungheria, gli Stati Uniti, la Slovacchia e forse un paio di altri”.

Il capo della Difesa polacca ha sottolineato tuttavia come la posizione degli Stati Uniti d’America sia cambiata negli ultimi sei o otto mesi, “possiamo sicuramente vedere un maggiore impegno da parte degli Stati Uniti d’America, quindi possiamo essere più ottimisti durante questo Natale rispetto a un anno fa”.

Rutte si è rivolto anche alle truppe del gruppo tattico delle Forze Terrestri Avanzate della Nato schierate proprio a Bemowo-Piskie.

“Siamo qui per ringraziare i militari che prestano servizio nelle Forze Terrestri Avanzate della Nato guidate qui in Polonia dagli Stati Uniti in qualità di Framework Nation. Oltre alle truppe statunitensi, questa base ospita truppe provenienti da Romania, Croazia, Regno Unito e, naturalmente, Polonia. E in effetti, molti di loro trascorreranno il periodo natalizio lontano dalle loro famiglie, vegliando, garantendo la nostra sicurezza e rafforzando la nostra posizione di deterrenza e difesa sul fianco orientale della Nato. Le Forze Terrestri Avanzate qui a Bejmowo-Piski sono solo un esempio di come gli alleati si uniscano al servizio della nostra sicurezza comune” ha detto.