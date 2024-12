Rutte (Nato): ci vuole una mentalità da tempo di guerra

Milano, 12 dic. (askanews) – “Non siamo pronti per quello che ci aspetta tra quattro o cinque anni. Il pericolo si sta muovendo verso di noi a tutta velocità. Non dobbiamo voltarci dall’altra parte. Dobbiamo affrontarlo. Quello che sta succedendo in Ucraina potrebbe succedere anche qui. E indipendentemente dall’esito di questa guerra, non saremo al sicuro in futuro se non saremo preparati ad affrontare il pericolo. Possiamo farlo. Possiamo prevenire la prossima grande guerra sul territorio della Nato. E preservare il nostro stile di vita. Questo richiede che tutti noi siamo più veloci e più feroci. È tempo di passare a una mentalità da tempo di guerra. E di dare una spinta alla nostra produzione e spesa per la difesa”. Il numero uno della Nato Mark Rutte ha lancia un duro avvertimento per “dare una turbo-carica” alla spesa per la difesa in un discorso programmatico a Bruxelles.