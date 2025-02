Rutte (Nato): l'accordo per fermare la guerra in Ucraina sia duraturo

Bruxelles, 13 feb. (askanews) – L’Ucraina deve essere “strettamente coinvolta” in ogni negoziato di pace e l’accordo deve essere “duraturo”. Lo ha auspicato il segretario generale della NATO, l’olandese Mark Rutte. “È fondamentale quando parliamo di Ucraina, che l’Ucraina sia strettamente coinvolta in tutto ciò che riguarda l’Ucraina”, ha detto alla stampa a Bruxelles, dove è in corso la riunione dei ministri della Difesa della Nato, il giorno dopo la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin.

“È fondamentale che qualunque cosa venga fuori da questi colloqui sia permanente, e abbia un carattere duraturo. Niente Minsk 3. Non possiamo averlo di nuovo. Non possiamo permettere che Putin cerchi di nuovo di catturare un chilometro quadrato, un miglio quadrato dell’Ucraina in futuro”.