Ruvo di Puglia, 14enne cade dalla finestra e muore: non si esclude il suicidio

Tragedia in una scuola di Ruvo di Puglia, un ragazzo di soli 14 anni cade dalla finestra e muore. Non è da escludere l’ipotesi di suicidio.

Ruvo di Puglia, ragazzo cade dalla finestra della scuola e muore: la dinamica dell’incidente

È accaduto nella mattinata di ieri, mercoledì 1 dicembre, attorno alle ore 11. In un liceo di Ruvo di Puglia, un ragazzo di soli 14 anni è caduto da una finestra. Dalle prime ricostruzioni pare che in quel momento si stesse svolgendo un cambio dell’ora. Mentre tutta la classe stava aspettando l’arrivo del docente dell’ora successiva, questo ragazzo è salito sul davanzale della finestra da cui poi è caduto, davanti agli occhi degli atterriti compagni.

Ruvo di Puglia, ragazzo cade dalla finestra della scuola e muore: l’arrivo dei soccorsi

Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi e il primo aiuto dato dagli stessi compagni, per il 14enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico del 118 che ha provato a rianimarlo ha purtropo dovuto dichiararne il decesso pochi minuti dopo. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri e nessuna ipotesi è per ora da escludere, compresa quella di un atto volontario del ragazzo.

Pare infatti che il 14enne fosse stato interrogato l’ora precedente e che abbia preso un brutto voto.

Ruvo di Puglia, ragazzo cade dalla finestra della scuola e muore:l’ultimo saluto del sindaco della città

Pasquale Chieco, il sindaco della città di Ruvo di Puglia, ha scritto un messaggio di saluto sui social al ragazzo: “Spente le sirene, passato il brusio delle mille voci, tornate nel silenzio le urla e le grida, chiusa la porta dell’ufficio di un Sindaco, non restano che dolore e disperazione.”