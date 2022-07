Dei ragazzi bergamaschi sono bloccati in Inghilterra perché Ryanair cancella il loro volo. La compagnia aerea ha spiegato che non ha colpe.

Dei ragazzi italiani sono bloccati in Inghilterra perchè Ryanair cancella il loro volo. La compagnia aerea sta cercando di riportare i ragazzi, quasi tutti minorenni, in Italia.

Ryanair cancella il volo: 54 ragazzi bloccati in Inghilterra dopo la vacanza studio

Si tratta di un gruppo di ragazzini bergamaschi che hanno tra i 13 e 17 anni. Con loro ci sono anche degli accompagnatori che devono per legge essere maggiorenni. Si trovano in Inghilterra per una vacanza studio e domenica prossima, 17 luglio 2022, dovrebbero tornare in Italia con un volo Ryanair in partenza dall’aeroporto di Londra Stansted e diretto all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Purtroppo però quel volo è stato cancellato e non ci sono altri aerei disponibili se non a cifre quasi inaccessibili.

La rabbia dei genitori e dell’agenzia di viaggi

Sono furiosi i genitori dei ragazzini bloccati in Inghilterra e con loro anche l’agenzia con cui hanno prenotato la vacanza studio. Un’operatrice dell’agenzia di viaggi, come si apprende da Leggo, ha dichiarato: “Non ci hanno offerto nessun tipo di riposizionamento. Abbiamo chiesto a Ita di darci una mano perché i prezzi sono altissimi”. Ryanair ha proposto loro un rimborso ma questo non servirebbe a riportare i ragazzi a casa.

Ryanair ha contattato i ragazzi

La compagnia aerea Ryanair ha deciso di mettersi in contatto con i ragazzi bloccati in Inghilterra e ha detto alle loro famiglie che stanno facendo di tutto affinchè tornino a casa. Inoltre, Ryanair, ha fatto sapere che non è colpa loro se il volo è stato cancellato in quanto si tratta di uno sciopero del controllo del traffico aereo italiano (Enav).