Ryanair: Gelmetti (Fdi), 'O'Leary minaccia poi fugge da confronto con Parlamento'

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Il ceo di Raynair, Michael O'Leary, oggi ha fatto ben due conferenze stampa, la prima a Milano e la seconda a Roma, mancando di rispetto senza possibilità di replica le istituzioni italiane. È fuggito però dal confronto con il Parlamento, inviando solo una giovane collaboratrice della sua compagnia all’audizione in Senato, così come ieri aveva inviato dei collaboratori non troppo preparati al confronto con l'ufficio legislativo del ministero delle Imprese e del Made in Italy". Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti.

"Incapace di confrontarsi nelle sedi appropriate, urla e minaccia come fosse in pub in Irlanda in occasione della festa di San Patrizio. La torta presa in faccia a Bruxelles è un plastico segnale di come il ceo di Ryanair sia poco simpatico a ogni latitudine in Europa", ha concluso il senatore.