Ryanair: O'Leary, 'se potessi voterei per Draghi, vi serve governo competente'**

Roma, 15 lug. – (Adnkronos) – "Sono rassicurato" dal fatto che a Palazzo Chigi c'è una persona come Mario Draghi, "se potessi voterei per lui perché all'Italia serve un governo competente e tecnico, anche se d'altronde su questo ammetto che l'Irlanda non è in una situazione migliore.

La preoccupazione è fino a quando Draghi resterà" al governo e "potrà portare avanti il lavoro di riforme" avviato. Lo sottolinea all'Adnkronos l'ad di Ryanair Micheal O’Leary.

"Draghi – aggiunge – ha fatto benissimo a ripristinare il ministero del Turismo, il fatto che negli ultimi anni l'Italia non l'avesse resta un mistero. Per il futuro però basta con l' 'ossessione' di Alitalia. Va bene che diano gli aiuti a Ita ma per fare crescere del 20-30% il vostro turismo il governo italiano dovrebbe lavorare con Ryanair".

Il manager ricorda come "le amministrazioni regionali sono interlocutori più stabili" rispetto ai continui cambi di esecutivo, ma alla fine "è il governo centrale che affronta certe questioni" cruciali.