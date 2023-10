Ryder Cup, il successo dell'Europa e dell'organizzazione italiana

Roma, 1 ott. (askanews) – L’Europa ha vinto la 44ma edizione della Ryder Cup sul percorso del Marco Simone Golf e Country Club di Guidonia (Roma). Il Team guidato da Luke Donald ha superato gli Stati Uniti per 14,5 a 10, grazie al punto conquistato da Tommy Fleetwood.

Si tratta del 16mo successo per la squadra del vecchio continente contro le 28 affermazioni degli Stati Uniti. L’ultima volta per l’Europa risale al 2018 in Francia. E’ la terza Ryder Cup disputata nell’Europa continentale, dopo quelle del 1997 e del 2018 in Spagna e in Francia.

“Non è soltanto la vittoria dell’Europa ma è anche la vittoria dell’organizzazione italiana”, ha sottolineato il ministro dello Sport Andrea Abodi: “Un evento straordinario. In pochi ci credevano. Abbiamo fatto cadere i tanti pregiudizi nei confronti del golf. Oggi possiamo dire definitivamente che il golf è uno dei volti dello sport italiano”.