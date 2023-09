Ryder Cup, Team Europa al Marco Simone. Donald: i Molinari eroi

Roma, 12 set. (askanews) – Prova campo anche per il Team Europa sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club in vista della Ryder Cup in programma dal 29 settembre al 1 ottobre. Dopo la due giorni di test della squadra Usa, guidata dal capitano Zac Johnson, è stato il turno della formazione europea con in testa Luke Donald. Tutti e dodici i giocatori convocati, da Rory McIlroy a John Rahm (hanno potuto provare le insidie delle 18 buche alle porte di Roma.

Al termine del primo giorno di prove il capitano del Team Europa, Donald ha parlato di Francesco ed Edoardo Molinari, tra i vicecapitani della formazione di casa: “E’ importante avere nella squadra Francesco ed Edoardo Molinari, due eroi del golf italiano. Francesco la Ryder Cup l’ha giocata e vinta tre volte, una anche assieme al fratello Edoardo. I fratelli Molinari sono tra i miei vicecapitani: Francesco ha tanta esperienza e conosce i giocatori, Edoardo mi è di grande aiuto con le statistiche. Tutta la squadra va molto d’accordo con loro”, ha detto Donald che ha avuto parole di elogio anche per l’ultimo giocatore convocato nella formazione europea, lo svedese Ludwig Aberg, 23enne, per lungo tempo numero uno delle classifiche amateur.

“Lo abbiamo seguito per lungo tempo, è stato numero uno al mondo tra i dilettanti. Ha avuto un percorso simile a John Rahm e Viktor Hovland arrivando molto velocemente nel circuito dei professionisti. Ha un futuro brillante. Ha delle potenzialità incredibili: ha un driver eccezionale e si è già ambientato sul percorso del Marco Simone e nella nostra squadra”.