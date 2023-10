Ryder Cup, Urso: "E' straordinaria vetrina per Made in Italy"

Ryder Cup, Urso: "E' straordinaria vetrina per Made in Italy"

Roma, (Adnkronos) – La Ryder Cup "è sport, turismo e impresa". A scandirlo con un tweet è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "È il terzo evento sportivo più seguito in tv al mondo, dopo le Olimpiadi e i campionati di calcio. Una straordinaria vetrina per il Made in Italy e una grande occasione per Roma e per l'Italia" scandisce il titolare del Mimit.

Urso evidenzia che "lo testimoniano i numeri di questa edizione, con turisti accorsi nella Capitale da tutto il mondo per assistere a questa sfida tra i migliori campioni europei e statunitensi. Oltre 270 mila presenze, in gran parte americani e inglesi, che diventano anche testimoni di quanto bella e unica sia la nostra Italia".

"Una concreta testimonianza di come golf e tessuto economico e produttivo devono collaborare fattivamente insieme, a beneficio del Sistema Italia" conclude il ministro Urso.