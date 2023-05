S.M.A.R.T. eCommerce : Floox e magnews lanciano un nuovo progetto per gli eCommerce delle PMI italiane

60 giorni per implementare un progetto che permette di aumentare il fatturato, ridurre i costi pubblicitari e crescere in modo economicamente sostenibile.

Floox, azienda specializzata in Marketing Automation per eCommerce e magnews, la soluzione all-in-one per la gestione completa della Customer Journey, hanno creato un progetto dedicato agli eCommerce delle PMI italiane.

“S.M.A.R.T. eCommerce” è il nome del progetto, interamente italiano, che permette di implementare un progetto di Marketing Automation per eCommerce a costi contenuti, profittevole per l’azienda, in soli 60 giorni.

L’acronimo S.M.A.R.T. dalle parole Small, Marketing, Automation, Results, Time ovvero “Progetti di Marketing Automation per piccoli eCommerce che portano risultati in tempi brevi”

Floox, con la sua esperienza verticale in progetti per medi e grandi eCommerce, è riuscita a sintetizzare e a semplificare le attività e le strategie più veloci ed efficaci, utili e sufficienti per piccoli eCommerce dai €500.000 fino ai €3 milioni di fatturato annuo. Un lavoro a 4 mani con magnews che ha raggiunto l’obiettivo di trovare una configurazione della piattaforma, specifica per il progetto SMART eCommerce, che mette a disposizione solo ciò di cui gli eCommerce italiani hanno davvero bisogno, raggiungendo un costo sostenibile fin da subito e una velocità di implementazione tra i 45 e i 60 giorni. Floox ha unito il suo know-how strategico per l’implementazione, mentre magnews è stata scelta come soluzione tecnologica, forte anche della sua radice completamente italiana e presente da oltre 20 anni nel mercato.

Il risultato è un progetto vincente che permette alle PMI che lo adottano di avere risultati in poco tempo, aumentare il fatturato, ridurre i costi pubblicitari e crescere in modo economicamente sostenibile.

Magnews offre una versione del software snella, focalizzata sui reali bisogni degli eCommerce delle PMI Italiane, garantendo allo stesso tempo un’efficacia elevata e ottimizzando il costo della piattaforma.

“Con questo nuovo progetto vogliamo offrire un’opportunità a tutte le PMI che desiderano far crescere il proprio eCommerce in modo economicamente sostenibile, – afferma Riccardo Rodella, CEO di Floox – aumentando le vendite del proprio eCommerce e automatizzando le entrate. Grazie all’unione con magnews, possiamo garantire l’implementazione di un progetto di Marketing Automation performante ed efficace in soli 60 giorni”.

“Per magnews, questo è un progetto strategico, volto a offrire alle PMI italiane l’opportunità di sfruttare la nostra tecnologia per la gestione della Customer Journey, integrato alla verticalità di Floox sulla Marketing Automation per eCommerce. – aggiunge Andrea Zagnoli, Chief Customer Officer di magnews – L’obiettivo comune è di aiutare le PMI italiane a migliorare le performance del proprio eCommerce, creando relazioni durature e profittevoli con i propri clienti. Grazie al progetto “SMART eCommerce” possiamo realizzare questa visione in modo concreto”.

——

Su Floox – eCommerce Marketing Automation – Società Benefit

Incrementiamo le Vendite, Fidelizziamo i Clienti e Automatizziamo le Entrate con progetti strategici di eCommerce Marketing Automation: dalla Software Selection all’implementazione completa.

Floox è una delle poche realtà italiane verticali sulla Marketing Automation per eCommerce.

Definiamo percorsi utente personalizzati che ne aumentano la soddisfazione, acquisti ricorrenti e Customer Lifetime Value.

Abbiamo esperienza nel campo da 10 anni, e aiutiamo imprenditori e manager a creare relazioni durature e profittevoli con i propri clienti. Con la Marketing Automation raccogliamo informazioni che ci permettono di mettere in atto strategie di comunicazione e proposte commerciali personalizzate, per raggiungere coloro che hanno iniziato un rapporto con il brand.

Siamo focalizzati unicamente nella Marketing Automation per eCommerce perché troviamo nella specializzazione il fattore determinante per essere più professionali con i nostri clienti e al tempo stesso per massimizzare performance e risultati. Collaboriamo con i nostri clienti per implementare le migliori Strategie per raggiungere gli obiettivi aziendali, integrandole con le attività di marketing già in essere attraverso piani d’investimento economicamente sostenibili.