Saar (Israele): domani a riunione Consiglio Onu su ostaggi a Gaza

Gerusalemme, 4 ago. (askanews) – Il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha affermato, durante una conferenza stampa a Gerusalemme, che la difficile situazione degli ostaggi tenuti a Gaza dovrebbe essere al centro dell’agenda globale, in vista di una sessione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione. “Il mondo deve porre fine al fenomeno dei rapimenti di civili.

Deve essere al centro dell’attenzione mondiale”, ha dichiarato Saar in una conferenza stampa. “Le misure adottate da paesi come Francia, Regno Unito, Canada e altri sono un puro premio per il terrore. Un enorme regalo per Hamas. Non devo dirlo io. Lo sta dicendo Hamas”, ha concluso Saar.