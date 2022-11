Sabato partirà il Congresso del Pd ma è già polemica sulle modalità

Sabato prossimo partirà il Congresso del Pd per rifondare in senso “costituente” il partito dopo la sconfitta alle elezioni politiche ma è già polemica sulle modalità.

Quella con quota da remoto non ha pienamente soddisfatto tutti e il tema fa discutere anche se i temi di merito sono al momento molto più cruciali.

Sabato partirà il Congresso del Pd

Il dato è che l’Assemblea nazionale del Pd convocata per sabato prossimo dalle 10 a Roma si svolgerà sia da remoto che in presenza. AdnKronos spiega che i lavori saranno “trasmessi su Facebook e Youtube”. Ma cosaa prevede il delicato ordine del giorno del partito guidato da Enrico Letta? “Modifiche allo Statuto nazionale, inserimento della norma transitoria per l’avvio del procedimento congressuale; comitato costituente nazionale”.

Assemblea “smart” per andare veloci

Lo svolgimento in modalità “ibrida” ha una sua ragione e una nota del Nazareno ne dà contezza: sarà “facilitare la partecipazione dei delegati”, circa 1000. La discussione si è però accesa perché “l’assemblea, di fatto, rappresenta il primo passo concreto in direzione di quella accelerazione dei tempi congressuali invocata ormai da gran parte del partito”. Ma non da tutti, a contare che le elezioni regioali in Lazio e Lombardia potrebbero fornire ulteriori “indicazioni” per far prevalere l’una o l’altra parte: quella che vuole un reset e quella che vuole una riscrittura.