Sabine Marcelis, designer dell’anno, realizzerà l'installazione che 1000 Miglia donerà a Brescia

Brescia, 21 apr. (Adnkronos) – 1000 Miglia è anche sinonimo di design, anzi, lo è sempre stata: a partire dalle livree dei modelli unici che hanno partecipato alla gara di velocità, fino a quelle innovative delle super car dell’Experience e del Ferrari Tribute, passando per il connubio fra estetica, prestanza ed ecosostenibilità della 1000 Miglia Green. Oggi però, la Freccia Rossa oltre ad essere la Corsa più bella del mondo è anche sinonimo di uno stile di vita, ed ha esteso i suoi valori anche al di fuori dei confini dell’automobilismo. Per questo motivo 1000 Miglia si è messa in prima linea a braccetto con il Comune di Brescia nell’anno della Capitale della Cultura, e ha deciso di celebrare questo sodalizio donando alla propria città un’installazione artistica realizzata da Sabine Marcelis, fresca di nomina a Designer of the year in occasione di Elle Deco International Design Awards, l’evento che il magazine internazionale organizza annualmente per premiare i migliori designer del mondo e i loro prodotti, ospitato quest’anno al Museo del Novecento nell’ambito della Milano Design Week.

Il tratto distintivo di Sabine Marcelis consiste in un dinamico gioco visivo fra trasparenza, rifrazione e iridescenza; alla ricerca del bilanciamento perfetto fra minimalismo, funzionalità, longevità ed evocazione emotiva. L’artista e designer olandese aveva già ideato e realizzato le coppe e le medaglie della 1000 Miglia 2022, e ora è pronta per mettere a disposizione la sua inimitabile attitudine alla sperimentazione con i materiali, le luci ed i colori nella realizzazione di un’opera che sarà inaugurata e presentata a Giugno nell’imminenza della 1000 Miglia 2023.