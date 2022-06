Sabrina Ferilli dice la sua sulla foto di Vanessa Incontrada in bikini: ecco cosa ha dichiarato

La foto di Vanessa Incontrada in bikini, che è stata pubblicata su "Nuovo" continua a dividere l'opinione pubblica, ecco cosa ne pensa Sabrina Ferilli.

La foto di Vanessa Incontrada in bikini, che è stata pubblicata sulla copertina del settimanale “Nuovo”, diretto da Riccardo Signoretti, si è trasformata in un vero e proprio caso mediatico, che ha letteralmente diviso l’opinione pubblica.

Tra i numerosi Vip che si sono espressi in merito alla questione c’è stata anche Sabrina Ferilli, ecco cosa ha dichiarato l’attrice a riguardo.

Sabrina Ferilli di recente si è espressa in merito al “Caso Incontrada”, che è scoppiato in seguito alla pubblicazione in copertina da parte del settimanale Nuovo della foto di Vanessa Incontrada in bikini.

L’attrice romana in particolare ha commentato su Instagram il post pubblicato da Selvaggia Lucarelli sulla questione che riguarda la Incontrada.

Il commento di Sabrina Ferilli comparso sotto al lungo sfogo testuale di Selvaggia Lucarelli sul caso Vanessa Incontrada non è certo passato inosservato, ecco cosa ha dichiarato di preciso l’attrice romana sulla questione:

“Ti posterei quello che hanno pubblicato su di me! E che didascalie sotto! Ti lascio immaginare… Poi noi che siamo esposte su tante cose, ti lascio immaginare che occhi e obbiettivi abbiamo di fronte! Uuuhh…. Ma ho sempre pensato che non me ne fregava niente e devo dire che ho lasciato queste cose nell’ambito del faceto. Non credo che vada scomodato chissà che problema sociale o civile”.

Sabrina Ferilli e il botta e risposta con i follower della Lucarelli

Inutile dire che il commento di Sabrina Ferilli al post della giornalista Selvaggia Lucarelli ha scatenato sia commenti positvi sia commenti negativi.

Naturalmente però, l’attrice romana non si è lasciata abbattere dalle critiche che le sono state rivolte, come ad esempio questa:

“Per una che, come dice Costanzo, vuole sembrare una ventenne a vita, che si mette due protesi agli zigomi, imbottita di botox, filler e tutti i trattamenti possibili nel corpo, compresa la riduzione del tuo seno, mi farei da parte in questa discussione“.

Un commento di un heater al quale la Ferilli ha così risposto: