Sabrina Ferilli difende Belen: il commento su Cattelan

A quanto pare anche Sabrina Ferilli si è schierata dalla parte di Belen e, nelle ultime ore, ha scagliato una frecciatina contro Alessandro Cattelan.

Sabrina Ferilli: la frecciatina a Cattelan

Belen Rodriguez avrebbe dato improvvisamente forfait allo show di Alessandro Cattelan, Stasera c’è Cattelan, e la questione non avrebbe mancato di mandare su tutte le furie il conduttore che, durante la diretta dello show, non ha mancato di scagliare alcune frecciatine contro la showgirl argentina. Sulla questione nelle scorse ore si è espresso Fabrizio Corona (che ovviamente non ha mancato di prendere le difese della sua celebre ex) e, negli ultimi minuti, anche Sabrina Ferilli, che attraverso i social ha riportato la notizia di cosa ha detto Cattelan in diretta e ha commentato sarcastica: “Che signore!”. Il conduttore replicherà ai commenti in questione?

Durante la diretta, in merito alla buca a lui data da Belen, aveva detto: “Avevamo già iniziato a lavorare alla sua ospitata e quindi ecco le domande che le avrei fatto: Cos’hai guardato in tv stasera? Ora che non sei più a Mediaset verrai in Rai? In questo momento in cui i tassi di interesse si alzano così tanto, consigli il tasso fisso o variabile? Hai fatto pace con Maddalena Corvaglia? Era la Canalis questa? Chi tra gli ospiti di questa sera di Belve butteresti giù dalla torre? Posizione preferita nel tirare il pacco ai miei programmi? Perché è già la seconda volta che succede“. La showgirl argentina, da giorni distante dai social, non ha replicato in merito alla questione.