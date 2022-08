Sabrina Ferilli in costume: la foto senza filtri e senza trucco

Sabrina Ferilli ha conquistato i fan dei social con uno scatto in cui è ritratta in bikini e senza trucco.

Sabrina Ferilli ha fatto il pieno di like sui social grazie alle foto delle sue vacanze estive, dove si è mostrata in bikini e più bella che mai.

Sabrina Ferilli senza trucco

Sabrina Ferilli è tornata a conquistare i fan dei social con alcuni scatti dove è ritratta senza trucco e senza filtri.

L’attrice si è mostrata in bikini a bordo di una barca, dove sta trascorrendo le vacanze estive insieme al marito Flavio Cattaneo.

“Buona giornata e leggiamo adesso che abbiamo un po’ più di tempo”, ha scritto l’attrice romana nella didascalia al suo post e nelle foto si è mostrata mentre teneva in mano il libro Felici i felici di Yasmina Reza. La pausa estiva le servirà per ricaricare le batterie in vista dei suoi numerosi impegni di lavoro: molto presto sarà infatti sul set di due nuove fiction e inoltre sarà alla nuova edizione di Tu sì que vales.

L’amore per il marito

Sabrina Ferilli ha trovato la serenità accanto all’imprenditore Flavio Cattaneo e sul suo conto lei stessa ha ammesso: “Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”. I due hanno sempre vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo, ma sembrano essere più felici che mai.