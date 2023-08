Sabrina Ferilli si sta rilassando in vacanza, prima di tornare in televisione con la nuova stagione di Tu Si Que Vales. L’attrice ha condiviso una foto che la ritrae in barca e gli haters hanno subito espresso il loro disappunto. La replica dell’interprete romana non si è fatta attendere.

Sabrina Ferilli: la foto in barca scatena gli haters

Ultimi giorni di vacanza per Sabrina Ferilli. Via Instagram, l’attrice ha condiviso una foto che la immortala mentre è in barca. Si vedono le sue bellissime gambe e in sottofondo si sente il rumore rilassante del mare. Lo scatto ha riscosso tanti commenti positivi, ma anche le critiche degli haters.

Le critiche degli haters

Gli haters hanno tirato in ballo l’appartenenza politica di Sabrina. La Ferilli non ha mai nascosto di essere una donna di sinistra, motivo per cui alcuni leoni da tastiera hanno giudicato poco in linea con il suo pensiero il fatto di essere in vacanza su una barca lussuosa. “Ti ha invitato D’Alema sulla sua barchetta da compagno“, ha scritto un odiatore.

La replica di Sabrina Ferilli è da Oscar

Sabrina non ha incassato in silenzio. La sua replica è da Oscar:

“No! Gente che ha più soldi di lui… e ha scelto me come ospite… invece che te! La vita è crudele, assafa”.

Ferilli 1, haters 0. L’attrice romana ha letteralmente asfaltato l’odiatore seriale di turno.