Sabrina Ferilli offre uno stipendio e assistenza legale all’operaio licenziato da Arcelor Mittal per aver condiviso un post Facebook su una fiction

Sabrina Ferilli offre uno stipendio e assistenza legale all’operaio licenziato da ArcelorMittal, Riccardo Cristello. Quest’ultimo aveva condiviso su Facebook un post in cui invitava a guardare “Svegliati amore mio”, la fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi sulla storia di un’acciaieria (Ghisal) le cui polveri sottili provocano una leucemia alla figlia della protagonista.

La notizia è stata diffusa dal sindacato Usb di Taranto che ha ringraziato l’attrice per il gesto successivo all’uno due con cui l’operaio era stato prima richiamato, poi licenziato.

Ferilli offre uno stipendio all’operaio: la nota sindacale

Lo ha spiegato il coordinatore sindacale Francesco Rizzo a LaPresse: “Ringraziamo Sabrina Ferilli per la sensibilità e la solidarietà dimostrate in queste ultime ore. L’attrice ha telefonato a Riccardo Cristello dopo aver appreso che il lavoratore dello stabilimento siderurgico di Taranto era stato licenziato.

A Sabrina Ferilli va il ringraziamento, mio e di tutto il sindacato che rappresento, per aver offerto al lavoratore la propria immediata disponibilità a sostenere le spese legali, oltre al pagamento di uno stipendio”. E la Ferilli non è sola.

Neanche Riondino si tira indietro

Sempre secondo il sindacato anche Michele Riondino, protagonista della serie tv “Il giovane Montalbano” e promotore dell’Uno Maggio tarantino, si è offerto di pagare le spese legali.

“Anche lui si è offerto di sostenere le spese legali e di questo lo ringraziamo. Stiamo già procedendo, tramite il nostro avvocato, al ricorso contro il licenziamento”. Cristello era impiegato come magazziniere in Arcelor da 21 anni.

La versione di Cristello

E dice: “Ho fatto solo copia e incolla di un post su Facebook e per questo sono stato licenziato da ArcelorMittal, dopo un provvedimento disciplinare di sospensione. ArcelorMittal mi contesta di aver leso l’immagine della società. E questo perché qualche giorno fa ho condiviso sulla pagina Facebook che ho con mia moglie un post scritto da altri con cui si invitava a vedere la fiction ‘Svegliati amore mio’ in onda su Canale 5. Il post conteneva frasi che facevano riferimento a situazioni di inquinamento ambientale, io abito a Taranto mica a Trento e credo di non essere stato l’unico a condividerlo. Adesso impugnerò il licenziamento”.

Cosa dice l’azienda

E l’azienda ha diramato una nota ufficiale: “Arcelor Mittal Italia riconosce e rispetta la rilevanza artistica e sociale dell’industria del cinema e della televisione, così come di ogni altra forma di espressione artistica e culturale. I provvedimenti sono stati adottati non per aver commentato la fiction ‘Svegliati amore mio’, ma per aver denigrato l’azienda stessa e il suo management, anche attraverso affermazioni di carattere lesivo e minaccioso. L’azienda deplora la distribuzione di notizie false e non verificate”.