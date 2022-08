Sabrina Ferilli su Vanessa Incontrada: “Basta, si sarà rotta pure lei”

Sabrina Ferilli su Vanessa Incontrada e le polemiche legate al suo corpo: l'attrice romana dà un consiglio alla collega.

Sabrina Ferilli, tramite i social, si è espressa sulla polemica che riguarda Vanessa Incontrada e l’ultima copertina pubblicata da Vanity Fair. Secondo l’attrice romana, la collega dovrebbe comportarsi da “donna matura” e smettere di assecondare questo “corto circuito”.

Sabrina Ferilli su Vanessa Incontrada

L’ultima copertina di Vanity Fair vede Vanessa Incontrada regina indiscussa della scena. Immortalata con un bellissimo abito rosso, il servizio sull’attrice spagnola è titolato “Sei bellissima“. Il riferimento è al coro che Vanessa ha ricevuto quando ha fatto il suo ingresso in Piazza del Plebiscito, Napoli, durante il concerto dell’amico Gigi D’Alessio. In quella occasione, la Incontrada salì sul palco dopo la polemica legata alle foto pubblicate dal settimanale Nuovo.

La rivista di Riccardo Signoretti l’aveva immortalata in spiaggia, in una serie di immagini che non rendevano giustizia alla sua bellezza. In tutto ciò, cosa c’entra Sabrina Ferilli? Via Instagram, l’attrice romana si è espressa sulla nuova copertina di Vanity Fair, parlando delle polemiche sul corpo della collega.

Le parole di Sabrina Ferilli su Vanessa Incontrada

Anche la copertina di Vanity Fair ha diviso l’opinione pubblica. Pertanto, la Ferilli ha deciso di dire la sua.

Quando un fan le ha fatto notare di stare criticando Vanessa, Sabrina ha replicato:

“Chi ha criticato l’attrice? Critico questo modo di raccontare tutto ed il contrario di tutto che porta a un corto circuito insopportabile! Probabilmente s’è rotta le balle anche lei di essere messa in mezzo a sta storia che non ha più senso. Dura da secoli! È che uno a un certo punto, da donna matura, deve pure capire che ste storie non hanno più senso e magari fare una copertina in meno e raccontare che lavoro sta facendo. Visto che meritatamente lavora tanto. Dai su! Ma basta!”.

Non è la prima volta che Sabrina parla di Vanessa

Sabrina ha lanciato un vero e proprio consiglio a Vanessa: accettare meno copertine di questo tipo e parlare soprattutto del suo lavoro.

La Incontrada coglierà il suggerimento? In attesa di scoprire la risposta, è bene fare un passo indietro. Non è la prima volta, infatti, che la Ferilli parla della collega. Quando sono usciti gli scatti sul settiminale Nuovo, ha tuonato: