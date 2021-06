Sabrina Ghio dopo l’intervento: la foto commovente con il fidanzato

Sabrina Ghio ha postato la sua prima foto via social dopo l'intervento a cui è stata costretta a sottoporsi.

Sabrina Ghio ha postato sui social il suo primo scatto insieme al fidanzato Carlo Negri in seguito al delicato intervento a cui ha dovuto sottoporsi.

Sabrina Ghio: l’intervento

Con un post via social Sabrina Ghio ha voluto ringraziare i tanti che, nelle ultime ore, le hanno mostrato il loro sostegno e la loro vicinanza a causa del delicato intervento a cui lei stessa ha annunciato di doversi sottoporre.

L’ex volto di Uomini e Donne non ha precisato perché sarebbe stata operata, ma sui social si era lasciata andare ad un lungo e duro sfogo:

“Ho letto un messaggio questo weekend in cui sotto una mia storia in barca c’era scritto: ‘Parli tanto di avere pensieri ma non mi sembra proprio, ridicola’ (…) Se solo questo ultimo periodo avessi avuto il coraggio e la forza di confidarvi alcuni dei momenti passati, probabilmente oggi molti di voi eviterebbero commenti stupidi e superficiali.

Questo per dirvi che dietro una foto in costume, sorridente e apparentemente spensierata, si nasconde un mondo che voi non conoscete. E oggi voglio confidarvi qualcosa in più senza troppi giri di parole…”.

Una volta uscita dalla sala operatoria Sabrina Ghio ha ringraziato i suoi fan per il calore e il sostegno, e si è mostrata con uno scatto commovente insieme al fidanzato Carlo Negri dopo lo stress vissuto i giorni scorsi.

“Grazie per le parole d’affetto, mi avete fatto commuovere!!! Leggere le vostre esperienze e sentire così tanto trasporto mi ha fatto bene! Sono piena d’amore intorno a me… e ringrazio tutti per questo! Tornerò presto da voi”, ha scritto nella didascalia al suo post.

Sabrina Ghio: le sue condizioni

Per il momento sembra che l’intervento sia andato per il meglio e in tanti non vedono l’ora di sapere quali siano le condizioni di Sabrina Ghio. L’ex volto di Uomini e Donne non ha ancora confessato perché sarebbe stata costretta ad operarsi, e in tanti sui social sperano di poterne sapere di più.

Sabrina Ghio: la vita privata

Nei giorni scorsi, nonostante la sua grande preoccupazione, Sabrina Ghio ha cercato di non far preoccupare sua figlia Penelope, nata dall’amore per l’ex marito Federico Manzolli. Oggi la Ghio ha ritrovato la serenità accanto a Carlo Negri, di cui sembra essere più innamorata che mai.