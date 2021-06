Sabrina Ghio in ospedale: “Devo essere operata, ho paura”

Sabrina Ghio ha confessato il suo dramma e ha annunciato via social di doversi sottoporre ad un intervento.

Sabrina Ghio: l’intervento

L’ex tronista Sabrina Ghio ha fatto preoccupare i suoi fan: sui social ha infatti annunciato all’improvviso di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico, ma non ha ancora precisato per quale motivo.

L’ex tronista si è sfogata dopo alcuni messaggi degli haters ricevuti nei giorni scorsi: “Dietro una foto in costume, sorridente e apparentemente spensierata, si nasconde un mondo che voi non conoscete. E oggi voglio confidarvi qualcosa in più senza troppi giri di parole…”, ha rivelato, e ancora:

“Giorni fa sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe, dopo l’ennesimo esame e test, mi arriva una brutta notizia (…) Ora sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata… Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene! Questo per dirvi che dietro ogni profilo Instagram c’è una persona che combatte una battaglia, che magari non ha il coraggio di condividerla con milioni di persone, ma che merita comunque il vostro rispetto! Siate gentili e più buoni”, ha dichiarato.

Sabrina Ghio: il dramma

Sabrina Ghio sta vivendo un momento particolarmente difficile e si è mostrata sui social da un letto d’ospedale. Al momento non sono chiari i motivi per cui l’ex tronista ha dovuto sottoporsi ad un’operazione e in tanti tra i suoi fan le hanno inviato messaggi di sostegno e di calore durante questo momento particolarmente duro.

Sabrina Ghio: la vita privata

Sabrina Ghio è mamma della piccola Penelope, nata dall’amore – naufragato – per l’ex marito Federico Manzolli.

La relazione tra i due, sbocciata nel 2008, è definitivamente finita nel 2014. Nel 2019 Sabrina Ghio ha ritrovato la serenità accanto al fidanzato Carlo Negri, che ha rapidamente saputo far breccia anche nel cuore di sua figlia Penelope. L’ex tronista ha dichiarato in passato di desiderare un secondo figlio ma ha anche detto di non pensare a un secondo matrimonio con Carlo Negri dopo la delusione del suo primo divorzio.

“Posso dire di avere al mio fianco una persona meravigliosa, che è stata capace di accettare me e tutto quello che ho intorno. Una mamma single è comune al giorno d’oggi, ma non tutti sono disposti a prendere il pacchetto completo. Lui lo ha fatto. Lo guardo e vedo nei suoi occhi ciò che prova per me ed è quello che più mi fa impazzire, perché anch’io sono innamorata di lui”, ha dichiarato Sabrina Ghio sul suo compagno.