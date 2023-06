Sabrina Ghio è finita nel mirino degli haters per avere deciso di lasciare le due figlie ai nonni. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha incassato in silenzio e ha replicato a tono.

Sabrina Ghio lascia le figlie dai nonni: lo sfogo

Mamma di due splendide figlie, Penny e Mia, Sabrina Ghio ha confessato via social che quando può le lascia dai nonni. Non c’è nulla di male, ma gli haters non hanno apprezzato il suo discorso e hanno preso la palla al balzo per attaccarla. “La mia amica mi ha taggato in un video in cui non sembro neanche io, ma ultimamente dormo talmente tanto poco che alcune volte non cammino, mi trascino. Poi: lascia Mia da una parte e vai da Penny che ti cerca ed è al mare; prepara la pappa e io non dormo più“, ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne.

Gli haters contro Sabrina Ghio

Sabrina ha proseguito spiegando che da qualche tempo non dorme più bene. Le figlie assorbono tutte le sue giornate e qualche volta sembra che si trascini da un luogo all’altro. Pensare a loro e portare avanti anche gli impegni lavorativi non è semplice. Questo suo sfogo ha richiamato l’attenzione degli haters, che l’hanno subito attaccata: “Tutte abbiamo dei figli e lavoriamo, ma non perdiamo tempo col cellulare“, oppure “Se hai il tempo di fare queste stories potresti avere anche il tempo per dormire, non ti lamentare sempre“.

La frecciatina di Sabrina Ghio agli haters

La Ghio, ignorando le critiche degli haters, ha raccontato che quando ha visto sua madre prendere in braccio la secondogenita ha provato un certo sollievo. Ha ammesso:

“Mia mamma ha preso Mia e mi ha fatto dormire. Ho messo i tappi, la mascherina e ho dormito due ore e sono state le più belle della mia vita”.

In conclusione, ha lanciato una frecciatina agli haters: “Se uno c’ha due figli e ha la possibilità di lasciarli ai nonni lo deve poter fare ogni tanto: è giusto!“.