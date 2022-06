Sabrina Ghio replica alle critiche sul suo fisico dopo il parto: lo sfogo

Sabrina Ghio ha replicato contro chi l'ha criticata per il suo aspetto fisico dopo il parto.

Sabrina Ghio ha da poco dato alla luce la sua seconda bambina, Mia, nata dall’amore per Carlo Negri. Sui social l’influencer ha replicato contro chi, in queste ore, l’ha criticata per il suo fisico dopo il parto.

Sabrina Ghio replica alle critiche

Qualcuno ha criticato Sabrina Ghio che, sui social, a pochi giorni dalla nascita della sua seconda bambina, si è mostrata senza filtri e ha messo in mostra i chili rimasti dopo la gravidanza. Qualcuno tra gli utenti le ha anche fatto notare che, essendo lei in età più avanzata rispetto alla sua prima gravidanza, potrebbe impiegare più tempo per smaltire i chili presi.

“Alt!!! So già cosa mi scriverete: “ma se stai già benissimo, smettila!” Oppure “vabbè la solita che vuole darci la lezione”… beh invece vorrei parlarvi come ormai faccio da anni, da amica, da confidente, da sostenitrice delle donne.

In questa seconda gravidanza, tanto sognata, ardentemente voluta, e con le unghie e con i denti strappata alle tante peripezie che non sempre mi hanno fatta stare tranquilla come avrei dovuto, sono state tante le cose che non avrei voluto sentirmi dire e che invece da bocche indiscrete mi sono state dette. Una tra tante “ora però che sei più grande è difficile perdere i kg della gravidanza, devi stare attenta, non hai più quell’età lì”… Boccone amaro? Si! E poi pensavo… Ci interessano davvero le opinioni non richieste? NOOO”, ha dichiarato.

In tanti sui social hanno espresso il loro supporto a Sabrina Ghio e hanno lodato le sue parole. Nei giorni scorsi si è scatenata una polemica contro Chiara Nasti per le sue parole sui chili in gravidanza e contro di lei si sono scagliate anche Francesca Barra, Paola Turani e moltissime altre.